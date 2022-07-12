В Ленинском районе отключили воду до 20:00

Сегодня, 12 июля, в Ленинском районе Саратова отключили воду до 20:00, о чем сообщает ООО «КВС».

Работы идут на водопроводных коммуникациях по адресу 3-й Московский проезд, 13. На время их проведения отключена вода для абонентов 3-го Московского проезда, 9-19.

Восстановить подачу воды коммунальщики обещают к 20:00.

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