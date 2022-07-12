фото: архив КП
В Саратовской области коронавирусом за сутки заболело 62 человека. Об этом сообщает региональный оперштаб.
По данным на 9:00 12 июля, за стуки в Саратовской области коронавирусом заразилось 62 человека, всего с начала пандемии заболело 255 582 человека. Выздоровело с начала эпидемии 248 951 человек, из них за прошедшие сутки — 72. 119 человек лежат в больнице, еще 514 лечатся амбулаторно.
Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 42, Энгельсском районе — 15, Питерском — 3.
У всех заболевших симптомы ОРВИ.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.