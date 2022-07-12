фото: архив КП

В Саратовской области коронавирусом за сутки заболело 62 человека. Об этом сообщает региональный оперштаб.

По данным на 9:00 12 июля, за стуки в Саратовской области коронавирусом заразилось 62 человека, всего с начала пандемии заболело 255 582 человека. Выздоровело с начала эпидемии 248 951 человек, из них за прошедшие сутки — 72. 119 человек лежат в больнице, еще 514 лечатся амбулаторно.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 42, Энгельсском районе — 15, Питерском — 3.

У всех заболевших симптомы ОРВИ.

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