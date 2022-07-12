фото: СУ СКР
В Пугачевском районе утонул пенсионер. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.
Вчера, 11 июля, примерно в 16:00 на берегу реки Камелик в селе Рахмановка отдыхала группа людей. Местные жители заметили тонущего мужчину, бросились на помощь и извлекли его из воды. Прибывшая по вызову бригада скорой помощи зафиксировала смерть 64-летнего мужчины.
Признаков насильственной смерти нет, назначена судмедэкспертиза.
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