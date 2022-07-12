В Балаково от пожара успели спасти пьяного мужчину

Вчера, 11 июля, житель Балакова пьяным уснул с сигаретой и поджег квартиру. Его успели спасти, о чем сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Сообщение о пожаре поступило в 15.50, горел пятиэтажный дом на улице Ленина. Очаг располагался в квартире на пятом этаже: загорелся диван. Дома был 45-летний мужчина, его спасли из задымленной квартиры пожарные. Балаковец был сильно пьян, медицинская помощь ему не потребовалась.

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. Площадь пожара составила 2 квадратных метра. Выезжали на место 3 пожарных расчета.

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