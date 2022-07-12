На День города в Саратове будет дождь, в регионе ожидается гроза. Такой прогноз дают сегодня, 12 июля, синоптики.

В Саратове от +25 до +32 градусов. На небе почти нет облаков, ожидается слабый дождь. Дует слабый ветер южной четверти со скоростью 3 – 4 м/с и отдельными порывами до 10 м/с.

В Саратовской области установилась переменная облачность. В отдельных районах будет кратковременный дождь, гроза. Ветер дует восточной четверти, со скоростью 5 - 10 м/с и отдельными порывами до 15 - 17 м/с. Температура колеблется от 32 до 37 градусов, местами в Правобережье столбик термометра опустится до +27 - +30 градусов.

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