САРАТОВ

Сегодня, 12 июля, Саратов празднует 432-ую годовщину со дня основания. Михаил Исаев поздравил Саратов с Днем города.

- Согласно историческим записям, в этот день был заложен камень сторожевой крепости князем Засекиным и боярином Туровым. Ее строили для защиты южных рубежей страны. Город с того времени развивался и к 18 веку обрел статут губернского, а в начале 20 века стал крупнейшим по населению и вошел в число первых по ряду социально-экономических показателей.

Сегодня Саратов - это крупный, прогрессивный, студенческий город, с богатым культурным наследием и развитой промышленностью. И наша задача - сделать его еще лучше. С Днем рождения, Саратов! Мой любимый, - пишет Михаил Исаев.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.