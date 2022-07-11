Саратовцев предупредили о надвигающейся грозе

Фото: архив КП

Завтра, 12 июля, в Саратовской области ожидается гроза с сильным ветром и ливнем. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

В некоторых районах Саратовской области прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления, составляющие желтый уровень опасности: днем должна быть гроза, при которой порывы шквалистого ветра достигнут 15-17 м/с.

Региональное управление обеспечения жизнедеятельности рекомендует лишний раз не выходить на улицу. Если сильный ветер застал на улице, можно укрыться в подземных переходах или подъездах зданий.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.