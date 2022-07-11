Ольга Алимова

Ольга Алимова подала документы для участия в губернаторских выборах в Саратовской области. Об этом информирует региональный избирком.

— Для выдвижения в качестве кандидата на должность губернатора области в избирательную комиссию Саратовской области представила документы Алимова Ольга Николаевна, выдвинутая саратовским областным отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», - говорится в сообщении избирательной комиссии Саратовской области.

Ольга Алимова - первый секретарь саратовского областного комитета КПРФ, член ЦК партии и депутат Госдумы. Алимова планирует сфокусировать свои усилия на прохождении так называемого муниципального фильтра – сборе подписей за свою кандидатуру. Для этого надо собрать не менее 200 нотариально заверенных подписей депутатов местного самоуправления Саратовской области.

Всего документы на выборы губернатора предоставили уже 6 человек: Игорь Калганов («ПВР»), Роман Бусаргин («ЕР»), Александр Ванцов («Родина»), Дмитрий Пьяных («ЛДПР»), Ольга Алимова («КПРФ»), Артем Чеботарев («СР»).

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.