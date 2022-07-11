Фото: прокуратура Саратвоской области
В Калининском районе утонул 14-летний подросток. Об этом сообщает региональная Прокуратура.
По предварительным данным, сегодня, 11 июля, около 15 часов на реке Баланда в Калининском районе утонул мальчик 2008 года рождения.
На место происшествия выехал прокурор района П.Н. Жаворонков. Все обстоятельства случившегося выясняются.
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