Фото: прокуратура Саратвоской области

В Калининском районе утонул 14-летний подросток. Об этом сообщает региональная Прокуратура.

По предварительным данным, сегодня, 11 июля, около 15 часов на реке Баланда в Калининском районе утонул мальчик 2008 года рождения.

На место происшествия выехал прокурор района П.Н. Жаворонков. Все обстоятельства случившегося выясняются.

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