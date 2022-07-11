Вячеслав Володин работает в Саратовской области

Вячеслав Володин
Сегодня, 11 июля, Вячеслав Володин работает в своем избирательном округе – Саратовской области, об этом сообщается в Телеграм-канале его сторонников «Володин Саратов».
Планируются встречи с жителями, посещение объектов. Подробности появятся позже.
В прошлый раз Володин приезжал в Саратовскую область 23 июня.
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