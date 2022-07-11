Антон Чеботарев

Артем Чеботарев выдвинут кандидатом от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» на пост губернатора Саратовской области. Об этом сообщает официальный сайт партии.

В субботу, 9 июля, состоялась Конференция Регионального отделения партии «Справедливая Россия-За Правду» в Саратовской области. Делегаты выдвинули Председателя Совета РО партии Артема Чеботарева кандидатом на пост губернатора Саратовской области.

— Спасибо вам за оказанное доверие. Я являюсь Председателем РО партии всего полтора года, за этот период мы принимаем участие уже во вторых больших выборах. Я уверен, что в этом году мы покажем себя еще увереннее и смелее, тем более, что весь мир меняется прямо на наших глазах. Нас ждут великие дела! Я в этом даже не сомневаюсь, – заявил Артем Чеботарев.

Напомним, ранее были выдвинуты Игорь Калганов («ПВР»), Роман Бусаргин («ЕР»), Александр Ванцов («Родина»), Дмитрий Пьяных («ЛДПР»).

Артем Чеботарев - бывший боксер-профессионал. Заслуженный мастер спорта России, бронзовый призёр чемпионата мира 2013 года, чемпион Европы 2010 года, четырехкратный чемпион России среди любителей, участник Олимпиады 2016. В 2016 году был избран депутатом городской думы города Саратов, от партии «Единая Россия».

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