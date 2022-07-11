Энгельс, ул.М.Расковой, д.13. Фото: 2gis

В Энгельсе снесут 127 аварийных домов. Об этом информирует сайт администрации Энгельсского района.

Сегодня, 11 июля, на сайте администрации появилась публикация о «жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, расположенных в границах Энгельсского муниципального района».

Всего в реестре 127 позиций.

Большинство из зданий - частные дома в центре города, но в перечень попали и дома в поселке Приволжский. Программа расселения аварийного жилья в Энгельсе продолжает работу.

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