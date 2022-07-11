фото: Архив КП

В Саратове пенсионерке «сняли порчу» за 650 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

По информации ведомства, в отдел полиции Октябрьского района Саратова обратилась 71-летняя женщина. Пенсионерка рассказала, что 7 июля к ней подошли у дома две незнакомки. Представившись гадалками, женщины рассказали, что якобы на пенсионерке лежит «страшная порча» и запугали ее «неприятностями». Для снятия порчи необходимо было отдать все сбережения гадалкам для проведения обряда.

Пенсионерка сняла со своей сберкнижки 650 тысяч рублей и передала незнакомкам. Предполагалось, что деньги ей вернут обратно после обряда. После неких манипуляций пенсионерке сообщили, что обряд проведен и порча снята и вернули пакет, в котором доверчивая женщина принесла деньги. Дома, открыв пакет, пенсионерка обнаружена вместо денег пять тетрадей.

Возбуждено уголовное дело.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.