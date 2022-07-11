В Саратове водитель отказался помочь инвалиду попасть в троллейбус

В Саратове водитель отказался везти в троллейбусе инвалида-колясочника. Руководитель МУПП «СГЭТ» Владимир Прохоров сообщил, что водитель троллейбуса будет наказан.
Инвалид-колясочник, не смог попасть в салон троллейбуса и водитель отказался ему помочь. На предприятии проводится служебная проверка по инциденту.
- Этот троллейбус оснащен подъемником для маломобильных граждан и пассажиров с колясками. Водитель был обязан помочь инвалиду. Со всем водительским составом проведут разъяснительную работу по данному вопросу, - рассказал Владимир Прохоров.
Отметим, что это не первый подобный случай. Ранее в Заводском районе водитель автобуса № 6 отказался везти бабушку-инвалида на коляске.
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