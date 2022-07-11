В Саратовской области от коронавируса умер 80-летний мужчина. Об этом сообщает федеральный оперштаб сегодня, 11 июля.

За прошедшие сутки от осложнений коронавирусной инфекции скончался один человек, это мужчина 80 лет. Общее количество жертв инфекции достигло 5998 саратовцев.

Напомним, всего коронавирусом заразились 255 520 человек в регионе.

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