Житель Петровского района задержан за изнасилование 25-летней девушки

Житель Петровского района Саратовской области задержан за изнасилование 25-летней девушки, об этом сообщает СУ СК по региону.

По данным следствия, инцидент произошел 8 июля в селе Старая Лопатка. 25-летняя девушка находилась у своих знакомых в частном доме, там же был ее 33-летний знакомый. Оставшись в какой-то момент с девушкой наедине, мужчина стал ее бить и угрожать, а затем изнасиловал. Потерпевшая сообщила о случившемся своей бабушке, в та обратилась в правоохранительные органы.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается. Вину обвиняемый признал и раскаялся.

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