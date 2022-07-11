Отправка гуманитарки

Саратовская область отправила 50 тонн гуманитарной помощи на Донбасс. Подробнее можно узнать в сюжете ГТРК «Саратов».

Первая колонна с гуманитарной помощью в подшефный Сватовский район Луганской народной республики. Напомним, 9 июня было объявлено о том, что Саратовская область взяла шефство над этим районом ЛНР. Колонна сформирована по поручению главы региона Романа Бусаргина.

Саратовцы отправили на Донбасс стройматериалы, продукты, товары первой необходимости, а также детские товары и медикаменты.

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