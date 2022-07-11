Фото: СУ СК - Саратов

Сегодня, 10 июля, в Балашове девятилетний ребенок умер после секции по самбо. Об этом сообщает СУ СК по Саратовской области.

По предварительным данным, инцидент произошел с девятилетним мальчиком из Балашова, который ходил в секцию самбо. Во время занятий в кружке ребенок пожаловался на плохое самочувствие преподавателю, после чего потерял сознание. Прибывшие медики доставили его в больницу, где его пытались реанимировать, но не смогли. Ребенок умер.

Повреждений на теле ребенка не обнаружено. Точную причину смерти определит вскрытие. По результатам доследственной проверки будет принято решение.

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