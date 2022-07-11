Бывший глава паспортно-визового сервиса МВД Саратова задержан за взятки

Сотрудники ФСБ задержали бывшего начальника паспортно-визового сервиса МВД Саратова по подозрению в коррупции, сообщает издание «Коммерсантъ».

Полковник в отставке Николай Межуев с 2017 по 2022 год занимал должность директора регионального филиала предприятия «Паспортно-визовый сервис». По версии следствия, Межуев направлял иностранцев в стороннюю организацию, где им в обход закона оформляли документы, позволяющие проживать в России.

Теперь бывшего сотрудника паспортно-визового сервиса подозревают в превышении должностных полномочий. Он был задержан сотрудниками ФСБ. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

С 2004 Николай Межуев возглавляет региональную общественную организацию помощи ветеранам органов внутренних дел «Правопорядок», до июня этого года руководил ветеранской организацией Саратовской области.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области, в настоящее время гражданин 1953 года рождения задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные и оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

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