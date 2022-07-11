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Общество11 июля 2022 9:06

В Ленинском районе Саратова проходит массовое отключение воды

Без воды остались санаторий и торговый центр
Наталия Калинина

Сегодня, 11 июля, в Ленинском районе Саратова проходит массовое отключение воды, об этом сообщает ООО «КВС».

Авария произошла по адресу Саперная,7. До полуночи без воды остались ОАО ТД ТЦ «Поволжье», расположенный по адресу 50 лет Октября, 3-я Дачная, а также ООО «Санаторий профилакторий «Сокол» на улице Лунная.

Без холодной воды остались также саратовцы по следующим адресам:

Проспект 50 лет Октября, 65а,73,79а,83,85а,85б,87в,89,89а,89б;

Вишневая;

Вишневый проезд, 3,9,15а,17;

Деловая, 17,22;

Деловой пр., 5,9,15А;

Деловой туп., 5;

Дубовикова;

Зоологическая, 3;

Лесная Республика;

Лесная, 2,11е,11и;

Лунная, 1а,5,20,21,23,25а,27,27а,28,41,41а,41б,41в,41г,41д,43,43б,44,45,46,46а;

Микрорайон 2-я Дачная;

Саперная, 2,4,5А,5б,6,6б,8,16,20,22;

Тверская, 3а,26,30б,33,34,35,36А,36Б,38,40,40а,40/1,45,45а,49,51.

Прекращена также подача ресурса в частные жилые дома по улицам Офицерская, Суворовская, Вишневая, Офицерский проезд, Западная.

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