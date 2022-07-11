Ночью в Энгельсе горел продуктовый магазин

фото: ГУ МЧС

Сегодня ночью, 11 июля, в Энгельсском районе горел продуктовый магазин. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

В поселке Взлетном, СНТ Волжанка горело одноэтажное металлическое здание. На пожар прибыло два расчета, которые и ликвидировали возгорание площадью в 100 квадратных метров.

Пострадавших нет.

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