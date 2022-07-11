фото из телеграм канала Олега Костина

Министр здравоохранения Олег Костин продолжает свой марафон по похудению. Об этом стало известно из телеграм-канала министра.

Сегодня, 11 июля, Костин вновь отчитался в своем «дневнике» о ходе похудения. 8 июля министр поставил себе задачу - сбросить минимум двадцать килограмм, о чем и рассказал своим подписчикам.

Глава минздрава области занимается ходьбой по утрам, проходя около 3,4 км на протяжении нескольких дней кряду и делится своим рационом с читателями.

— Вес 139,4 (начинал с 143 кг) Завтрак— яичница с рисовой кашей и курицей, творог и тан . Многовато по-моему но заставили, — пишет Костин.

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