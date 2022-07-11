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Общество11 июля 2022 8:29

Министр здравоохранения Олег Костин продолжает свой марафон по похудению

С 8 числа министр сбросил с 143 до 139,4 кг
Евгений Бадиков
фото из телеграм канала Олега Костина

фото из телеграм канала Олега Костина

Министр здравоохранения Олег Костин продолжает свой марафон по похудению. Об этом стало известно из телеграм-канала министра.

Сегодня, 11 июля, Костин вновь отчитался в своем «дневнике» о ходе похудения. 8 июля министр поставил себе задачу - сбросить минимум двадцать килограмм, о чем и рассказал своим подписчикам.

Глава минздрава области занимается ходьбой по утрам, проходя около 3,4 км на протяжении нескольких дней кряду и делится своим рационом с читателями.

— Вес 139,4 (начинал с 143 кг) Завтрак— яичница с рисовой кашей и курицей, творог и тан . Многовато по-моему но заставили, — пишет Костин.

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