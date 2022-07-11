Пресс-служба Саратовской таможни

Саратовская таможня остановила на границе четыре фуры с «паленой» одеждой. Пресс-служба Саратовской таможни сообщает об изъятии контрафактной продукции.

На четырех фурах из Киргизии в Россию пытались привезти 4129 единиц контрафактной продукции, незаконно выпущенной под брендами известных мировых производителей.

Сумма ущерба правообладателям составила более 17 миллионов рублей. Саратовская таможня возбудила 13 дел об административных правонарушениях.

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