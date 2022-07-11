Саратовская область оказалась на дне рейтинга по развитию ипотеки

РИА Рейтинг

Саратовцы стали брать ипотеку почти на 50 процентов реже. К таким выводам пришли аналитики РИА Новостей, которые составили рейтинг регионов по развитию ипотеки.

Саратовская область оказалась на 52 месте из 85. Количество ипотечных кредитов, выданных в регионе за последние 12 месяцев на 1000 человек экономически активного населения, составило 20,2, что чуть ниже среднего по стране. За 5 месяцев 2022 года саратовцы на 44,6 процента реже брали ипотечные кредиты, чем за аналогичный период прошлого года. Средний размер саратовского ипотечного кредита составил 2,69 миллиона, при том, что средний по стране составляет 3,39 миллиона.

Лидерами рейтинга оказались благополучные северные регионы: Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Замыкают список Крым, Дагестан и Ингушетия.

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