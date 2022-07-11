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Общество11 июля 2022 7:56

Жители поселка Соколовогорский остались без воды до полуночи

Поврежденный водопровод оставил без воды жителей целого микрорайона
Евгений Бадиков
фото: Архив КП

фото: Архив КП

Жители поселка Соколовогорский остались без воды до полуночи. Об этом сообщает ООО «КВС».

Сегодня, 11 июля, жители поселка Волжского района переживут отключение холодного водоснабжения. Поврежден водопровод по адресу ул.Соколовогорская,1а, в связи с этим абоненты поселка Соколовогорский остались без воды.

Воду коммунальщики обещают вернуть к полуночи.

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