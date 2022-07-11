фото: Архив КП

Жители поселка Соколовогорский остались без воды до полуночи. Об этом сообщает ООО «КВС».

Сегодня, 11 июля, жители поселка Волжского района переживут отключение холодного водоснабжения. Поврежден водопровод по адресу ул.Соколовогорская,1а, в связи с этим абоненты поселка Соколовогорский остались без воды.

Воду коммунальщики обещают вернуть к полуночи.

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