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В Саратове эвакуируют здания судов.

Сегодня, 11 июля, из-за угрозы минирования в Саратове эвакуируют суды. Об этом сообщает пресс-служба Волжского районного суда.

В настоящий момент все люди выведены из здания, объекты досматриваются кинологами с собаками и сотрудниками органов охраны правопорядка.

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