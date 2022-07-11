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Общество11 июля 2022 7:33

В Саратове эвакуируют здания судов

Евгений Бадиков
фото: Яндекс Карты

фото: Яндекс Карты

В Саратове эвакуируют здания судов.

Сегодня, 11 июля, из-за угрозы минирования в Саратове эвакуируют суды. Об этом сообщает пресс-служба Волжского районного суда.

В настоящий момент все люди выведены из здания, объекты досматриваются кинологами с собаками и сотрудниками органов охраны правопорядка.

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