Роман Бусаргин и Михаил Исаев в Солнечном-2

Роман Бусаргин: нужно использовать все возможности для развития инфраструктуры микрорайонов. Об этом врио главы региона высказался сегодня, 11 июля, в своем телеграм-канале.

По словам врио губернатора, в данный момент в микрорайоне Солнечный-2 строится новая дорога по улице Зыбина по федеральной программе «Стимул» длиной в 1 километр. В рамках благоустройства территории сделают тротуары, освещение, посадят деревья. Работы завершатся до 30 сентября. Всего по программе «Стимул» в Саратовской области реализуется 12 проектов.

Местные жители попросили оборудовать дополнительные парковки, Бусаргин поручил министру транспорта совместно с городом проработать этот вопрос.

— Ко мне поступает большое количество жалоб на общественный транспорт в поселке. Сейчас ближайшая автобусная остановка находится в 10-15 минутах. Когда дорога будет достроена, то появится возможность продлить маршрут общественного транспорта с проездом по улице Зыбина. Важно не только построить дорогу, но и учесть все пожелания жителей, чтобы людям здесь было комфортно жить и удобно передвигаться, — сообщает Бусаргин.

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