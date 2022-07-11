Роман Бусаргин

На ремонт трассы «Балаково - Ершов» выделят миллиард рублей. Об этом в своем телеграм-канале рассказал врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин.

Сегодня, 11 июля, стало известно, что трассу «Балаково - Ершов» полностью приведут в нормативное состояние в этом году.

— На трассу «Балаково - Ершов» планируется направить 1 млрд рублей. Будет проведен ремонт 7 участков общей протяженностью около 50 км. По факту некоторые участки предстоит построить заново. Эта трасса является одной из самых аварийных в Саратовской области, на ее состояние поступало много жалоб от жителей. Трасса соединяет два крупных района Заволжья, на ней расположены более 10 сел, а также Чапаевский курорт, — сообщает врио главы региона.

Бусаргин упомянул, что ремонт дороги стал возможен благодаря содействию Вячеслава Володина, при поддержке которого было выделено дополнительное финансирование в 8 миллиардов рублей.

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