На сегодня, 11 июля, в Саратовской области коронавирусом заразились еще 69 человек. Всего заращенных обнаружено 255 520. Выздоровело с начала эпидемии 248 879 человек, за сутки — 66. В стационарах проходят лечение 114 человек, на амбулаторном — 529.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет — 7;

- 7-14 лет — 2;

- 15-17 лет — 0;

- 18-29 лет — 7;

- 30-49 лет — 16;

- 50-64 лет — 16;

- 65 и старше — 21.

Трое пациентов поступили с пневмонией, а с признаками ОРВИ – 66.

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