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Общество11 июля 2022 5:40

Саратовцы могут надеяться на небольшой дождь вечером

В Саратовской области стоит сильная жара
Наталия Калинина

Сегодня, 11 июля, в Саратовской области стоит сильная жара. Таков прогноз регионального Гидрометцентра.

В Саратове температура колеблется от +27 с утра до +33 в разгар дня. На небе легкие облака, ближе к вечеру возможен небольшой дождь. Дует ветер восточной четверти, отдельные порывы которого достигают 13 м/с.

В Саратовской области установилась переменная облачность. Местами в Правобережье кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер дует юго-восточный, со скоростью 5 - 10 м/с, местами порывы доходят до 15-18 м/с. Температура колеблется от 31 до 36 градусов.

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