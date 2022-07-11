фото: СУ СКР

В Саратове утонул 20-летний студент из Гаити. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

По данным ведомства и рассказам очевидцев, вчера, 10 июля, несколько студентов-граждан Гаити отдыхали на пляже в районе спуска с улице 2-ой Садовой. 20-летний парень начал тонуть на глазах у своих знакомых, которые обратились за помощью к спасателям. Сотрудники облспаса вытащили тело из воды, но реанимировать молодого уроженца Карибов не получилось.

Прибывшие медики констатировали смерть молодого человека.

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