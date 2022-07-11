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Политика11 июля 2022 5:17

Уроженец Ровенского района погиб на территории Украины

Младший сержант Александр Шпак служил с 2020 года по контракту
Евгений Бадиков
Александр Шпак

Александр Шпак

Уроженец Ровенского района погиб на территории Украины. Об этом сообщает администрация Ровенского района.

При выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец нашей области младший сержант Александр Шпак.

Александр родился 24 апреля 1998 года в селе Луговское Ровенского района Саратовской области. Парень подписал контракт в феврале 2020 года, воинское звание младший сержант.

Посмертно награжден орденом Мужества.

— Выражаем искренние соболезнования его семье, родным и близким. Александр Олегович, с честью и достоинством выполнивший свой воинский долг, навсегда останется в нашей памяти, — администрация Ровенского района.

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