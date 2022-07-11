Александр Шпак
Уроженец Ровенского района погиб на территории Украины. Об этом сообщает администрация Ровенского района.
При выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец нашей области младший сержант Александр Шпак.
Александр родился 24 апреля 1998 года в селе Луговское Ровенского района Саратовской области. Парень подписал контракт в феврале 2020 года, воинское звание младший сержант.
Посмертно награжден орденом Мужества.
— Выражаем искренние соболезнования его семье, родным и близким. Александр Олегович, с честью и достоинством выполнивший свой воинский долг, навсегда останется в нашей памяти, — администрация Ровенского района.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.