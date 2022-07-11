Сегодня ночью, 11 июля, в Энгельсе от пожара в многоэтажке спасти женщину. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Пожар произошел по адресу Краснодарская, 14 в 23.35. Он начался в квартире на 10 этаже десятиэтажного дома. Площадь пожара составила 6 квадратных метров, очаг располагался в кухне.

Из соседней квартиры с помощью спасустройства была спасена женщина. Причина происшествия устанавливается. На место выезжали 4 пожарных расчета.

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