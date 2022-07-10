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Общество10 июля 2022 12:36

При работах на старом фундаменте в Вольске нашли человеческие кости

Наталия Калинина
Фото: СУ СК - Саратов

Фото: СУ СК - Саратов

При работах на старом фундаменте в Вольске нашли человеческие кости. Проводится доследственная проверка, как сообщает СУ СК региона.

Останки были обнаружены вчера, 9 июля, на улице Пугачева. Около 14:00 их нашла бригада рабочих, капавших яму возле старого фундамента административного здания.

Сейчас человеческие останки проверяют эксперты, анализы сверят с базой данных без вести пропавших.

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