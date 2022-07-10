Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 июля 2022 12:21

Пропавшая в Энгельсе пенсионерка найдена мертвой

Женщина ушла из дома в халате и тапочках
Наталия Калинина
Фото Лиза Алерт

Фото Лиза Алерт

Пропавшая в Энгельсе пенсионерка найдена мертвой, об этом сообщили волонтеры регионального отделения Лиза-Алерт на своей странице в социальной сети.

Скончалась 67-летняя Ольга Макашева. Женщина ушла из дома 25 июня и пропала. В день исчезновения на ней были бордовый халат и коричневые тапочки. У женщины были проблемы со здоровьем.

Волонтеры выражают соболезнования близким погибшей и просят участников поиска снять репосты в соцсетях.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.