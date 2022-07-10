Фото Лиза Алерт

Пропавшая в Энгельсе пенсионерка найдена мертвой, об этом сообщили волонтеры регионального отделения Лиза-Алерт на своей странице в социальной сети.

Скончалась 67-летняя Ольга Макашева. Женщина ушла из дома 25 июня и пропала. В день исчезновения на ней были бордовый халат и коричневые тапочки. У женщины были проблемы со здоровьем.

Волонтеры выражают соболезнования близким погибшей и просят участников поиска снять репосты в соцсетях.

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