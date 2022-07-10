Жительница Саратовской области показала заползшего на дачу змея

Змея - полоз
Жительница Саратовской области показала заползшего на дачу «товарища» в социальной сети. Змея оказалась неядовитая.
- Подскажите что это за товарищ. Заполз на дачу, - написала сегодня, 10 июля, Марина Александровна в группе «Саратов Онлайн» ВКонтакте. На представленном снимке изображена пестрая небольшая змея. Пользователи сети быстро успокоили дачницу: змея – диона, узорчатый полоз, маленькая и не агрессивная разновидность. К тому же она не ядовита.
Отметим, что ранее саратовские волонтеры рассказали о найденном в Ленинском районе соколе. Его кто-то подстрелил из пневматики.
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