Жительница Саратовской области показала заползшего на дачу змея

Змея - полоз

Жительница Саратовской области показала заползшего на дачу «товарища» в социальной сети. Змея оказалась неядовитая.

- Подскажите что это за товарищ. Заполз на дачу, - написала сегодня, 10 июля, Марина Александровна в группе «Саратов Онлайн» ВКонтакте. На представленном снимке изображена пестрая небольшая змея. Пользователи сети быстро успокоили дачницу: змея – диона, узорчатый полоз, маленькая и не агрессивная разновидность. К тому же она не ядовита.

Отметим, что ранее саратовские волонтеры рассказали о найденном в Ленинском районе соколе. Его кто-то подстрелил из пневматики.

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