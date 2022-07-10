На макаронном заводе в Балашове средняя зарплата составляет 42 тысячи

Роман Бусаргин на заводе

Роман Бусаргин побывал в Балашовском районе и рассказал о двух перспективных предприятиях в своем «Телеграм-канале».

ООО «Балтекс» производит ткани и входит в крупнейший холдинг страны. Там делают более 100 видов тканей, в том числе Минобороны. Продукция продается в широком ценовом диапазоне.

ООО «Макпром» –завод по производству макаронных изделий, который способен 8 раз покрыть потребность всей Саратовской области в этом виде продукции. Средняя зарплата сотрудников – 42 тысячи рублей.

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