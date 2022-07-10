Раненый сокол

В Ленинском районе Саратова подстрелили сокола, об этом зоозащитники рассказали в социальной сети.

Как пишет Ксения Арнгрин в группе «Саратов Онлайн» ВКонтакте, волонтеры обнаружили на улице птицу, подстреленную из пневматического ружья. Жертвой охотника стал сокол чеглок. Стоит отметить, что в городе стрельба запрещена и является административным правонарушением, а охота на хищных птиц запрещена в принципе.

Сейчас птица доставлена в Реабилитационный Центр диких животных и пройдет ветосвидетельствование. Волонтеры также написали заявление в полицию, охотнадзор и прокуратуру.

Птица у волонтеров

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