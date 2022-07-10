Раненый сокол
В Ленинском районе Саратова подстрелили сокола, об этом зоозащитники рассказали в социальной сети.
Как пишет Ксения Арнгрин в группе «Саратов Онлайн» ВКонтакте, волонтеры обнаружили на улице птицу, подстреленную из пневматического ружья. Жертвой охотника стал сокол чеглок. Стоит отметить, что в городе стрельба запрещена и является административным правонарушением, а охота на хищных птиц запрещена в принципе.
Сейчас птица доставлена в Реабилитационный Центр диких животных и пройдет ветосвидетельствование. Волонтеры также написали заявление в полицию, охотнадзор и прокуратуру.
Птица у волонтеров
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.