В Саратове очень жарко – возможна гроза

Сегодня, 10 июля, в Саратовской области будет очень жарко. Такой прогноз дает региональный гидрометцентр.

В Саратове воздух прогреется до +31 градуса. Дует южный ветер со скоростью 5 м/с.

В регионе установилась переменная облачность. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер дует восточный, юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с, отдельные порывы достигают 14 м/с. Днем температура колеблется от +31 до +36 градусов.

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