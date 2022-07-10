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Общество10 июля 2022 10:41

В Жасминном поселке в Саратове отключили воду

Наталия Калинина

Сегодня, 10 июля, в Жасминном поселке в Саратове отключили воду. Об этом сообщает ООО «КВС».

Для проведения сварочных работ на водопроводе по адресу Майская, 4а пришлось прекратить холодное водоснабжение абонентов по адресам Майская, 1-20а. Восстановить подачу воды коммунальщики обещают к 20:00.

Напомним, ранее мы уже сообщали об отключении воды на нескольких улицах.

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