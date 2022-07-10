В Энгельсском районе загорелся частный деревянный дом

Вчера, 9 июля, в Энгельсском районе Саратовской области загорелся частный дом. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Возгорание было зарегистрировано в 22:11 в селе Узморье. Горел частный деревянный дом на улице Ленина. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.

На тушение выезжали 3 пожарных расчета. О пострадавших информация не поступала.

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