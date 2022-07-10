На сегодня, 10 июля, в Саратовской области еще 64 жителя заразились коронавирусом. Всего обнаружено 255 451 зараженных в регионе. Выздоровело с начала эпидемии 248 813 человек, за сутки — 40. В ковидных госпиталях остаются 120 человек, на амбулаторном лечении — 521.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет — 9;

- 7-14 лет — 4;

- 15-17 лет — 1;

- 18-29 лет — 8;

- 30-49 лет — 14;

- 50-64 лет — 14;

- 65 и старше — 14.

Трое пациентов поступили с пневмонией, с признаками ОРВИ — 60, один переносит болезнь бессимптомно.

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