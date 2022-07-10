Вчера, 9 июля, в Саратове от пожара спасли 20 человек, об возгорании сообщает ГУ МЧС по региону.

Сообщение о пожаре поступило в 18:07, горел 10-этажный дом по адресу Симбирцева,7. В двухкомнатной квартире на четвертом этаже сгорели домашние вещи. Площадь очага составила 10 квадратных метров.

В результате пожара пострадала 48-летняя женщина, она получила ожоги 2-ой степени и была доставлена в ожоговый центр. Из подъезда, в котором горела квартира эвакуировано 20 человек.

Причиной пожара назвали несоблюдение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. На тушение выезжали 6 пожарных расчетов.

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