Сегодня, 10 июля, на трех саратовских улицах отключили воду, о чем сообщает ООО «КВС».
В Саратове идет ремонт труб по 3-му Сосновскому проезду,8. До 20.00 без холодной воды остались абоненты по адресам Мостовая (от Широкой до Автобусной) и Подлесная.
Работы также ведутся на водопроводных коммуникациях по адресу Азина,73. До 17.00 отключена холодная вода по адресам Азина,71,73,75.
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