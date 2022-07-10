Сегодня, 10 июля, на трех саратовских улицах отключили воду, о чем сообщает ООО «КВС».

В Саратове идет ремонт труб по 3-му Сосновскому проезду,8. До 20.00 без холодной воды остались абоненты по адресам Мостовая (от Широкой до Автобусной) и Подлесная.

Работы также ведутся на водопроводных коммуникациях по адресу Азина,73. До 17.00 отключена холодная вода по адресам Азина,71,73,75.

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