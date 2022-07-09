фото: архив КП

Очередной житель Саратовской области стал жертвой «служба безопасности банка». Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

На неделе, 7 июля, мужчина написал заявление в полицию Балаково. Мужчина рассказал, что ему на протяжении нескольких дней звонили «сотрудники службы безопасности банка». Чередой звонков мошенникам удалось убедить горожанина, что с его карты пытаются списать деньги. В конце концов, балаковец перевел 2,1 миллиона рублей на указанные звонившими номера, после чего мошенники перестали выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело.

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