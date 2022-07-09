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Происшествия9 июля 2022 10:59

В центре Саратова горел «Тандыр»

Евгений Бадиков
Кадры очевидца

Кадры очевидца

В центре Саратова горел «Тандыр». Об этом сообщает ГУ МЧС.

Вчера, 8 июля, в Саратове произошел пожар в одном из заведений общепита. В 23:30 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в кафе-бистро «Тандыр» на углу Московской и Астраханской. Пожар тушили 4 пожарных расчета.

Никто не пострадал.

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