Вячеслав Володин

Вячеслав Володин поручил разобраться с больницами Вольского района. Об этом сообщает телеграм-канал сторонников Вячеслава Володина.

Вячеслав Володин попросил разобраться, почему врачи не едут работать в Центральную районную больницу. Володин сообщил, что за кадровое наполнение больниц должны быть ответственны главные врачи, главы районов и министр здравоохранения области.

Спикер госдумы предложил изучить и в следующую поездку обсудить вопросы об уровне зарплаты медработников, предоставлении жилья, состоянии оборудования.

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