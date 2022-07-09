Фото: ГУ МЧС

Из горящего дома в Энгельсе эвакуировали 6 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС области.

Вчера, 8 июля, в Энгельсе произошел пожар. Возгорание случилось около 18:00 в доме по адресу ул. Космонавтов, 14. Горела комната на пятом этаже здания. 30 человек смогли выйти самостоятельно, еще шестерым помогали пожарные.

Пострадавших нет, на месте работали 5 пожарных расчетов.

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