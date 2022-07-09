фото: пресс-служба правительства

Саратовская область отправила в подшефный район ЛНР первые 50 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщает телеграм-канал правительства области.

Первая колонна с гуманитарным грузом направлена в подшефный Саратову Сватовский район Луганской народной республики. В состав 50-тонного груза вошли стройматериалы, товары первой необходимости, детские товары, медикаменты.

Всего с начала специальной военной операции Саратовская область уже отправила на Донбасс 400 тонн гуманитарных грузов.

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