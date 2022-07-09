фото: ГИБДД

Подросток пострадал в ДТП в Саратовской области. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Вчера, 8 июля, в 21.50 в Ивантеевском районе Саратовской области произошло ДТП.

На автодороге Ивантеевка – Раевка, 60-летний мужчина за рулем Toyota Avensis сбил 15-летнего подростка. Сообщается, что подросток шел по обочине.

Подросток с травмами госпитализирован в больницу.

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